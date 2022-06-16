Власти США наращивают военно-биологический потенциал, а Украины стала полигоном для испытаний. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом на брифинге по результатам изучения документов, связанных с военно-биологической деятельностью США на территории Украины.

«Представленная в заявлении Пентагона картина — всего лишь ширма, под прикрытием которой Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и продолжают наращивать военно-биологический потенциал», — сказал Кириллов.

Он отметил, что Украина стала полигоном для испытаний американского биооружия. По его словам, в этой стране также собирают различные биоматериалы. Кроме того, США проводят на Украине исследования по особенностям распространения инфекционных заболеваний,

Ранее представители Минобороны заявляли, СБУ еще в 2017 году знала о планах Штатов по использованию украинские лаборатории для создания или модернизации новых типов биологического оружия. Об этом написали журналисты RТ.