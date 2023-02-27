Спецоперация 27 февраля 2023, 08:59 Украина стала использовать для обороны Артемовска осужденных за кражу сахара — РИА «Новости» РИА «Новости»: Украина использует осужденных за мелкие кражи для обороны Артемовска РИА «Новости»

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Украинские власти буквально затыкают «дыры» в обороне Артемовска в Донецкой Народной Республике при помощи осужденных за мелкие кражи. Преступников отправляют на поле боя без подготовки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство получило документы погибшего украинского военного. Речь идет об Александре Анатольевиче Красноруцком 1976 года рождения, Диканьский районный суд Полтавской области Украины вынес ему обвинительный приговор за кражу двух килограммов сахара и пяти литров масла.

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Его осудили 15 февраля 2023 года, но отправили вместо тюрьмы в Артемовск. Документы мужчины нашли бойцы ЧВК «Вагнер». Красноруцкому 17 февраля выдали стрелковое оружие, поэтому вряд ли он успел пройти какую-либо подготовку. В итоге преступник погиб 21 февраля.

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«При этом украинские пленные, которые сдаются группе „Вагнер“ во время ее штурма, совершенно не понимают, куда их отправило командование», — написало агентство.

Оно добавило, что обычно националистов перебрасывают в Артемовск ночью из Константиновки или Часов Яра.