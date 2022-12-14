Спецоперация 14 декабря 2022, 16:01 Украина сообщила об обмене пленными с Россией Глава офиса президента Украины Ермак сообщил об обмене пленными с Россией РИА «Новости»

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Украина и Россия в очередной раз обменялись пленными, сообщил в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он рассказал, что удалось обменять 64 бойца, среди которых американец Мурекези Суэди. Сколько солдат ВС России отдали взамен, не уточняется.

«Продолжаем возвращать своих: 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой», — написал Ермак.

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Среди обменянных — как рядовые, так и сержанты и офицеры. Кроме того, Украине вдали тела четырех погибших.

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Глава офиса Владимира Зеленского поблагодарил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и отметил, что «впереди еще много работы».

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин указал на то, что Украина пытается пиариться на теме обмена военнопленными, и это сильно мешает переговорному процессу. Пушилин отметил, что Россия пытается вернуть любого пленного, независимо от региона его проживания, родного языка и национальности.