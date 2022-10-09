Украина согнала на передовую в Запорожской области наемников более чем из 30 стран | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 08:17 Поделиться Telegram

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Viber Украина согнала на передовую в Запорожской области наемников более чем из 30 стран Член ВГА Рогов: Украина скопила большое число наемников на линии фронта в Запорожье

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Украина скопила большое число наемников более чем из 30 стран на линии фронта в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА «Новости».

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил он.

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По его словам, киевский режим, чтобы терроризировать местное население, связавшее свое будущее с Россией, стягивает в Запорожье наемников и выходцев из западной Украины.

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На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. Но под контролем ВСУ еще остается областной центр — город Запорожье.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожье. По его словам, украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на севере области, они целятся в гражданскую инфраструктуру.

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