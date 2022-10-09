Украина согнала на передовую в Запорожской области наемников более чем из 30 стран | 360°

Все новости

Криминал

09 октября 2022, 09:19

Американские СМИ рассказали, кто стоит за взрывом на Крымском мосту

Спецоперация

09 октября 2022, 09:11

ВСУ открыли огонь по Горловке и Донецку из тяжелой артиллерии

Реклама

Общество

09 октября 2022, 09:00

Тревожность не переключишь. Лучшие советы психолога, чтобы пережить стресс

Мир

09 октября 2022, 08:57

Китай вспомнил об угрозах Байдена «покончить с „Северным потоком“»

Мир

09 октября 2022, 08:40

МИД России напомнил о «красной линии» для Запада в конфликте на Украине

Мир

09 октября 2022, 08:38

Президентские выборы начались в Австрии

Спецоперация

09 октября 2022, 08:30

Минобороны рассказало о подготовке мобилизованных из Калининградской области

Происшествия

09 октября 2022, 08:21

ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР за 13 минут

Спецоперация

09 октября 2022, 08:17

Украина согнала на передовую в Запорожской области наемников более чем из 30 стран

Спецоперация

09 октября 2022, 08:17

Украина согнала на передовую в Запорожской области наемников более чем из 30 стран

Член ВГА Рогов: Украина скопила большое число наемников на линии фронта в Запорожье

Читать 360tv в

Украина скопила большое число наемников более чем из 30 стран на линии фронта в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА «Новости».

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил он.

Реклама

По его словам, киевский режим, чтобы терроризировать местное население, связавшее свое будущее с Россией, стягивает в Запорожье наемников и выходцев из западной Украины.

Реклама

На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. Но под контролем ВСУ еще остается областной центр — город Запорожье.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожье. По его словам, украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на севере области, они целятся в гражданскую инфраструктуру.

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама