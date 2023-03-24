Спецоперация 24 марта 2023, 11:57 Украина собралась пойти на Белгород и Крым — Пригожин Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о планах ВСУ устроить наступление на Белгород и Крым Unsplash

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Украинские войска в ближайшие месяцы попытаются захватить Белгород, чтобы использовать его как разменную карту, и Крым для восстановления прежних границ. Оперативную обстановку в Telegram-канале своей пресс-службы описал основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин.

Он сказал, что с наступлением весны и просыханием почвы у военных появилась возможность задействовать в полях тяжелую технику. ВСУ получили большое количество техники НАТО, в том числе бронированные машины и танки, подготовили 200 тысяч человек резервов. Евгений Пригожин предупредил, что украинское командование сконцентрирует подразделения в разных местах и поставит перед ними несколько задач.

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«С севера на юг первый вероятный удар, <…> они попытаются выйти на территорию Белгорода для того, чтобы он стал хорошей разменной картой для давления на Россию», — сказал он.

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Евгений Пригожин посоветовал укрепить этот участок границы. Кроме того, ВСУ попытаются разорвать линию Сватово — Кременная и сконцентрируются на Артемовске. В последнем случае украинские военные, по его данным, вокруг города сосредоточили группировку численностью 80 тысяч человек на базе Северска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Часова Яра. Их задача — удержать эти рубежи и попробовать пойти дальше, «обхватить» подразделения ЧВК «Вагнер» и разрезать Донбасс на части.

На другом участке, по информации Евгения Пригожина, ВСУ попытаются сконцентрировать силы в Днепропетровске, выйти на Запорожское направление. Они запланировали нанести несколько ударов в районе Запорожья для того, чтобы пойти на Бердянск, Мелитополь и Мариуполь, тем самым заблокировать Крым, разрушить Крымский мост и восстановить границы по состоянию на 1991 год.