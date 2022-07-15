Украина собралась мстить Вучичу после его слов о Путине

Украина и Хорватия отомстят президенту Сербии Александру Вучичу после его слов о спецоперации и Владимире Путине, написал в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко. Он пообещал «перевоспитать» сербский народ.

Вучич ранее заявил, что Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с предложением. Если это предложение отвергнуть, то на планете начнется «ад». Украинскому депутату не понравилось предположение сербского президента.

«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. <…> Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — отметил Гончаренко.

Посольство США в Киеве распространило предупреждение для своих граждан. В сообщении на сайте дипмиссии американцам настоятельно рекомендуется покинуть Украину по соображениям безопасности.