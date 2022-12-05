Спецоперация 05 декабря 2022, 15:22 Украина сняла запрет на пересечение Днепра в Херсоне для задержания лояльных России жителей Малькевич: Украина сняла запрет на пересечение Днепра для задержания лояльных России людей РИА «Новости»

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Власти Украины упразднили запрет на пересечение Днепра в Херсонской области с целью задержать лояльных России жителей Херсона. Об этом заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Готовится страшная провокация: оккупационные украинские в Херсоне объявили о „частичном снятии запрета на пересечение Днепра“ водными средствами. По моей информации, основная задача — попытка задержать лояльных России херсонцев», — написал он.

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По словам Малькевича, на прошлой неделе украинские власти задержали предпринимателя, который занимался речными переправами. Он допустил, что перевозку теперь разрешат делать только под контролем СБУ.

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Ранее украинские СМИ, ссылаясь на власти, сообщали о снятии запрета на пересечение Днепра на участке Речного вокзала в Херсонской области. Власти города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра, говорили о непроведении эвакуации жителей Херсонской области на правый берег.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 ноября отвести российские войска в Херсонской области с правого берега Днепра на левый. Такое решение принято для сохранения жизней российских солдат.