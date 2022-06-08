Украина скрыла от США данные о ситуации в армии из-за страха остаться без поставок оружия

Украинские власти не делятся с кураторами из США полной картиной текущей ситуации в рядах вооруженных силах из-за опасения лишиться поставок западных вооружений. Об этом написала американская газета The New York Times.

Авторы статьи подчеркивают, что разведка США лучше знает о состоянии дел в российских вооруженных силах, тогда как оперативная информация о ВСУ ей кажется недостаточно полной.

Они предположили, что информационные пробелы способны затруднить для администрации президента Джо Байдена принятие решения об отправке военной помощи стоимостью несколько десятков миллиардов долларов.

«Много ли мы действительно знаем о том, как обстоят дела на Украине? Можно ли найти хоть одного человека, который с уверенностью скажет вам, сколько техники и войск потеряла Украина? Таких людей нет», — заявила бывший высокопоставленный сотрудник разведки Бет Саннер.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ на настоящий момент не могут наступать, так как уступают российской армии.