Выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН нацелено на «выклянчивание» большего количества оружия у участников саммита НАТО. Такое мнение высказал в Теlеgrаm первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Задача киевского режима понятна — постараться преодолеть „усталость“ от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО», — подчеркнул дипломат.

Заседание Совбеза ООН было инициировано Киевом. Полянский отметил, что западники продавили участие в нем украинского президента. Полянский по итогам заседания отметил, что такой формат нарушает традиции работы Совета Безопасности.

С запросом к Совбезу ООН обратился постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Пунктом повестки стала тема «Поддержание мира и безопасности Украины».