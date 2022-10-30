Украина решила превратить город Запорожье в укрепрайон | 360°

30 октября 2022, 18:14
Украина решила превратить город Запорожье в укрепрайон
Член Запорожской ВГА Рогов: Украина готовит город Запорожье к уличным боям
Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовят его к уличным боям. Об этом заявил член совета региональной администрации и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА «Новости».
«Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям», — отметил Рогов.
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По его словам, украинские националисты массово занимают детсады, школы, университеты, больницы, а также городские предприятия.
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Подразделения ВСУ небольшими группами размещаются в многоэтажных домах. Они стараются занять наиболее выгодные огневые позиции — второй и третий этажи.
Рогов подчеркнул, что в этих домах живут мирные люди, которыми украинские боевики в случае необходимости рассчитывают прикрыться.
Он напомнил, что российские Вооруженные силы контролируют более 70% Запорожской области, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
Ранее член ВГА Запорожья назвал способ обезопасить Запорожскую АЭС от обстрелов ВСУ. Он порекомендовал отбросить ВСУ как можно дальше от станции.
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