Украина решила превратить город Запорожье в укрепрайон | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 18:14 Украина решила превратить город Запорожье в укрепрайон Член Запорожской ВГА Рогов: Украина готовит город Запорожье к уличным боям Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовят его к уличным боям. Об этом заявил член совета региональной администрации и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА «Новости».

«Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям», — отметил Рогов.

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По его словам, украинские националисты массово занимают детсады, школы, университеты, больницы, а также городские предприятия.

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Подразделения ВСУ небольшими группами размещаются в многоэтажных домах. Они стараются занять наиболее выгодные огневые позиции — второй и третий этажи.

Рогов подчеркнул, что в этих домах живут мирные люди, которыми украинские боевики в случае необходимости рассчитывают прикрыться.

Он напомнил, что российские Вооруженные силы контролируют более 70% Запорожской области, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.

Ранее член ВГА Запорожья назвал способ обезопасить Запорожскую АЭС от обстрелов ВСУ. Он порекомендовал отбросить ВСУ как можно дальше от станции.