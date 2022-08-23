Украина разорвала соглашение с Россией об обеспечении параллельной работы энергосистем

Украинский кабинет министров разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ», — сообщил он по итогам заседания кабмина.

Само соглашение было подписано 12 июля 2012 года.

До этого бывший спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» депутат Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна воровать российский газ и самостоятельно продавать его Евросоюзу. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко объяснил привычку украинцев воровать и пакостить по мелочи их местечковым менталитетом.