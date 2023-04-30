Важное 30 апреля 2023, 12:16 Украина раскрыла смысл атаки на нефтебазу в Севастополе Украинское командование назвало удар по нефтебазе в Севастополе элементом наступления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Атака ударных беспилотников на хранилище топлива в Севастополе стала одним из элементов к подготовке контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщила глава пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ее слова привел РБК.

«Эта работа стала подготовкой к масштабному наступлению, которое все ожидают», — заявила она.

Реклама

В ночь на 29 апреля в Севастополе начался пожар на хранилище топлива на площади две тысячи квадратных метров. Губернатор города Михаил Развожаев уточнял, что причиной возгорания стала атака двух беспилотных летательных средств. Огонь уничтожил четыре цистерны с топливом.

Власти Севастополя также подчеркивали, что атака беспилотников не сказалась на снабжении города топливом, поскольку резервуары не предназначались для поставок на заправки.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, что Украина начала прощупывать слабые места в системе противовоздушной обороны Крыма.