Спецоперация 10 сентября 2023, 09:58 Украина раскрыла планы ВСУ на зиму Глава ГУР Буданов: ВСУ собрались продолжить контрнаступление зимой Министерство обороны Украины

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Украина намерена продолжить контрнаступление даже после наступления холодов. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

«Боевые действия так или иначе продолжатся», — заявил он.

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Буданов отметил, что «на холоде, в сырости и в грязи» будет труднее, но, несмотря на это, киевский режим не планирует прекращать свое наступление. Медлительность хваленого украинского контрнаступления вызвала опасения среди сторонников Киева, что Западу может быть трудно поддерживать тот масштаб военной помощи, что был ранее.

«Запад предоставил военную технику на миллиарды долларов и подготовил тысячи украинских боевиков», — напомнило агентство.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Крыма восемь беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны. Киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку на российские объекты.