Политический обозреватель «Россия Сегодня» Владимир Корнилов считает, что украинские власти пытаются обернуть окончание «Азова»* как свою победу. Об этом написал сайт Runews.

«Сдача в плен около 300 бойцов ВСУ — большая психологическая победа России, союзных сил над нацистами. На Украине пытаются это бесславное окончание „Азова“* обернуть как свою победу, доказывая, что Россия теперь пытается в качестве пропаганды использовать тот факт, что „Азов“* был спасен на заводе „Азовсталь“», — отметил он.

Корнилов напомнил, что Россия предлагала им сдаться в плен, а также отправить тяжелораненых и раненых на экстренное лечение. После этого планировалось обсудить возможный обмен на российских военнопленных.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.