23 апреля 2023, 23:08
Украина провалит наступление и лишится поддержки Запада — СМИ
Daily Mail: в случае провала наступления Украина лишится поддержки Запада и потеряет земли
Вооруженные силы Украины рискуют остаться без западной поддержки в случае провала анонсированного в зоне проведения СВО наступления, сообщила газета Daily Mail. По словам опрошенных британских генералов, украинские военные не смогут провести полноценную атаку из-за сложности операции.
«Неудача может означать, что дверь (для помощи со стороны Запада — прим. ред.) закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решатся в ближайшие месяцы», — отметили собеседники издания.
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По их информации, ВСУ удалось мобилизовать до 100 тысяч человек. Авторы статьи добавили, что сейчас власти Украины должны убедить Запад в том, что армию необходимо продолжать снабжать вооружением и боеприпасами.
В Минобороны России сообщили о поражении под Харьковом цехов предприятия, которое занималось ремонтом и испытаниями украинских реактивных беспилотников «Стриж». По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, военным также удалось пресечь действия четырех вражеских ДРГ в Харьковской области.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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