Украина призналась, что не обсуждала вывоз зерна по Черному морю
Замминистра Украины Дмитрасевич: страна отказалась обсуждать вывоз зерна по Черному морю
Власти Украины отказались обсуждать вывоз своего зерна по Черному морю. Об этом заявил замминистра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич, передало РИА «Новости».
«О зеленых гуманитарных коридорах из Черного моря я могу сказать, что Украина не участвовала в таких переговорах», — сказал Дмитрасевич, выступая перед депутатами Европарламента.
Даже если бы Украина согласилась вывезти зерно по Черному морю, в этом регионе все равно непредсказуемая ситуация с безопасностью, добавил замминистра.
Дмитрасевича также спросили о возможности вывезти украинское зерно самолетами. Он напомнил, что небо над Украиной закрыто, а также сослался на высокую стоимость таких перевозок, в первую очередь из-за страхования.
В ООН неоднократно указывали на угрозу продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли Россию в том, что она якобы препятствует его вывозу. В Кремле ранее заявили, что от Украины нет никаких сигналов по решению вопроса с зерном и непонятно, хотят ли украинские власти его вывозить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Украине давно предложили семь направлений для вывоза зерна, в том числе два через территорию республики, но украинские власти не воспользовались ни одним из них.