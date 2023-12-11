Спецоперация 11 декабря 2023, 07:49 Украина признала превосходство России в стратегическом вооружении Полковник СБУ Костенко: Россия превосходит Украину в стратегическом вооружении РИА «Новости»

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Россия значительно превосходит Украину в стратегическом вооружении. В этом признался полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА.

Он отметил, что на ход конфликта может повлиять множество факторов, однако оружие — первый из них.

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«Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор, как говорится, или что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. <…> По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим», — подчеркнул Костенко.

Он добавил, что Россия также превосходит Украину по количеству и качеству авиации, артиллерии и дальнобойных ракет. Между тем западные страны, по мнению полковника, отвернулись от Украины.

ВСУ все острее испытывают дефицит боеприпасов. Российские войска продолжают наступление. Ситуация на линии боевого соприкосновения меняется медленно, однако уже очевидно, что контрнаступление ВСУ провалилось.