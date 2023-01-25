25 января 2023, 14:35
Украина признала отступление из Соледара
AFP: представитель ВСУ Череватый признал потерю Соледара
Подразделения украинской армии после нескольких месяцев тяжелых боев отступили из Соледара, Вооруженные силы России заняли город. Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил эту информацию Agence France-Presse.
«Украинские вооруженные силы вышли оттуда, чтобы отступить на подготовленные позиции», — сказал он.
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Офицер заявил, ожесточенные бои там шли месяцами и усилились в последние недели. ВСУ отошли на окраины и сдали город.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об освобождении Соледара 11 января, спустя два дня это подтвердило Минобороны России. Тысячи боевиков погибли, тела отправят на Украину — для этого подготовили 20 машин. Среди взятых в плен оказались иностранные наемники. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что, благодаря освобождению Соледара, ВСУ в Артемовске отрезали от снабжения.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Соледар
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