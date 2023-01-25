Спецоперация 25 января 2023, 14:35 Украина признала отступление из Соледара AFP: представитель ВСУ Череватый признал потерю Соледара

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Подразделения украинской армии после нескольких месяцев тяжелых боев отступили из Соледара, Вооруженные силы России заняли город. Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил эту информацию Agence France-Presse.

«Украинские вооруженные силы вышли оттуда, чтобы отступить на подготовленные позиции», — сказал он.

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Офицер заявил, ожесточенные бои там шли месяцами и усилились в последние недели. ВСУ отошли на окраины и сдали город.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об освобождении Соледара 11 января, спустя два дня это подтвердило Минобороны России. Тысячи боевиков погибли, тела отправят на Украину — для этого подготовили 20 машин. Среди взятых в плен оказались иностранные наемники. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что, благодаря освобождению Соледара, ВСУ в Артемовске отрезали от снабжения.