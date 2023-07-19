Спецоперация 19 июля 2023, 22:01 Украина признала неспособность сбивать все ракеты Секретарь СНБО Украины: ВСУ не могут сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения РИА «Новости»

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Секретарь СНБО Украины Алеексей Данилов признал, что ВСУ могут сбивать далеко не все ракеты из-за нехватки средств поражения. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

«Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты, не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», — сказал Данилов.

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Накануне в США сообщили о жалобах украинских чиновников. Оперативная реакция ВС России на попытки продвижения ВСУ вызвала недовольство в Киеве. Чиновники пожаловались, что подразделения ВС России «особенно быстро» ведут огонь по бронетехнике и противоминному оборудованию, в частности системе дистанционного разминирования.

Ранее сообщалось, что украинская система противовоздушной обороны оказалась в критическом состоянии после ударов российских войск. В таких условиях США намерены передать ВСУ ракеты ПВО класса «земля-воздух», которые ранее продали Тайваню.