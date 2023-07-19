19 июля 2023, 22:01
Украина признала неспособность сбивать все ракеты
Секретарь СНБО Украины: ВСУ не могут сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения
Секретарь СНБО Украины Алеексей Данилов признал, что ВСУ могут сбивать далеко не все ракеты из-за нехватки средств поражения. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.
«Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты, не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», — сказал Данилов.
Реклама
Накануне в США сообщили о жалобах украинских чиновников. Оперативная реакция ВС России на попытки продвижения ВСУ вызвала недовольство в Киеве. Чиновники пожаловались, что подразделения ВС России «особенно быстро» ведут огонь по бронетехнике и противоминному оборудованию, в частности системе дистанционного разминирования.
Ранее сообщалось, что украинская система противовоздушной обороны оказалась в критическом состоянии после ударов российских войск. В таких условиях США намерены передать ВСУ ракеты ПВО класса «земля-воздух», которые ранее продали Тайваню.
Ракеты
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама