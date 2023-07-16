16 июля 2023, 23:33
Украина признала, что российские военные активно наступают на Купянском направлении
Замглавы МО Украины Маляр сообщила об активном наступлении ВС РФ на Купянском направлении
Российские бойцы ведут активное наступление на Купянском направлении и продолжают идти вперед на Авдеевском и Марьинском. Об этом сообщила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале.
«Мы в обороне. Идут упорные бои», — написала она.
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Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки украинские националисты попытались атаковать на Краснолиманском направлении, но военные России прервали их миссию. В итоге противник понес потери до 100 человек.
Также Конашенков сообщил на брифинге 15 июля, что за время специальной военной операции бойцы РФ перехватили более пяти тысяч беспилотников Украины.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России полковник Сергей Зыбинский рассказал 13 июля, что российские бойцы восемь раз ударили по силам ВСУ на Купянском направлении.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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