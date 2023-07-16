Спецоперация 16 июля 2023, 23:33 Украина признала, что российские военные активно наступают на Купянском направлении Замглавы МО Украины Маляр сообщила об активном наступлении ВС РФ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские бойцы ведут активное наступление на Купянском направлении и продолжают идти вперед на Авдеевском и Марьинском. Об этом сообщила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале.

«Мы в обороне. Идут упорные бои», — написала она.

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Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки украинские националисты попытались атаковать на Краснолиманском направлении, но военные России прервали их миссию. В итоге противник понес потери до 100 человек.

Также Конашенков сообщил на брифинге 15 июля, что за время специальной военной операции бойцы РФ перехватили более пяти тысяч беспилотников Украины.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России полковник Сергей Зыбинский рассказал 13 июля, что российские бойцы восемь раз ударили по силам ВСУ на Купянском направлении.