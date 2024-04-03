Спецоперация 03 апреля 2024, 13:50 Украина признала безвыходное положение в зоне СВО Guardian: ГУР Украины признало невозможность победить Россию в бою Freepik

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ВСУ не могут одержать победу над российской армией, поэтому украинские военные стали чаще атаковать территорию России. Об этом заявил заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщила британская газета Guardian.

Представитель ГУР признался, что украинская армия находится в тяжелом положении, и рассказал о дефиците вооружения в ВСУ.

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«Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины», — подчеркнули журналисты.

Из-за провалов на поле боя ВСУ стараются «переносить сражения» в тыл и атаковать российские территории. Скибицкий подтвердил, что Украина использует модель НАТО, предполагающую достижение результатов с помощью уничтожения нескольких важных целей.

Ранее российские бойцы заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Во время операции украинские боевики потеряли десятки единиц техники.