Важное 14 февраля 2023, 17:09 Украина привлекла страны Запада для подготовки провокации против России Минобороны раскрыло роль стран Запада в подготовке провокации против России РИА «Новости»

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Фальшивые доказательства о заражении украинской территории радиацией по вине российских военных киевский режим готовит при поддержке США и европейских стран. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

Протоколы с якобы независимым заключением о воздействии радиации на жителей Киевской области составляют специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии, которые уже «обследовали» районы около автодороги Киев — Припять и проехали по городам Буче, Гостомелю и Ирпеню. В поездках их сопровождали представители украинских спецслужб.

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Для подтверждения заражения также привлекли муниципальных чиновников, которые заявят о росте обращений жителей с признаками заражения радиацией, а также медиков, которые представят фальшивые истории болезней.

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Все собранные «доказательства» участники представят перед началом специальной сессии Генассамблеи ООН, чтобы обвинить Россию в грубом нарушении Конвенции о ядерной безопасности. Это делается для давления на страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям, чтобы они проголосовали за предложенную Украиной «формулу мира», а также одобрили незаконную конфискацию российских активов за рубежом.