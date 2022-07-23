Украина приравняет получивших российское гражданство жителей страны к уголовникам

На Украине решили ввести уголовную ответственность за принятие российского гражданства. Законопроект, который уже начали разрабатывать, коснется жителей освобожденных территорий.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале написала, что вопрос обсудили на закрытом межведомственном совещании.

«Вопрос не столько юридический, сколько политический», — подчеркнула она.

По словам Верещук, российский паспорт «помогает простому человеку выжить во временной оккупации».

«С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов», — задалась она вопросом.

Верещук добавила, что работу над законопроектом продолжат, но «направление определено». Каким именно будет наказание за получение гражданства РФ, вице-премьер Украины уточнять не стала.

Президент РФ Владимир Путин своим указом дал право всем украинцам оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Спрос на получение паспортов РФ зависит от продвижения российских войск и от уверенности в будущем.