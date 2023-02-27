Спецоперация 27 февраля 2023, 10:55 Украина применила отравляющие вещества против российских военных Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о применении ВСУ отравляющих веществ РИА «Новости»

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Украинские военные используют против российских бойцов различные отравляющие вещества. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого привела его пресс-служба в Telegram-канале.

«Что касается химии, она активно используется украинскими подразделениями — различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах», — отметил Пригожин.

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По его словам, опасные соединения сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов.

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Основатель ЧВК «Вагнер» также рассказал об экспериментах, которые зарубежные специалисты ставят над украинскими солдатами для снижения болевого синдрома. Они направлены на создание универсальных боевиков с помощью медикаментозного воздействия.

Пригожин подчеркнул, что почти 50% убитых бойцов ВСУ имели при себе различные психотропные вещества.

В субботу, 25 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» сообщил об освобождении поселка Ягодное в ДНР.