27 февраля 2023, 10:55
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о применении ВСУ отравляющих веществ
Украинские военные используют против российских бойцов различные отравляющие вещества. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого привела его пресс-служба в Telegram-канале.
«Что касается химии, она активно используется украинскими подразделениями — различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах», — отметил Пригожин.
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По его словам, опасные соединения сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов.
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Основатель ЧВК «Вагнер» также рассказал об экспериментах, которые зарубежные специалисты ставят над украинскими солдатами для снижения болевого синдрома. Они направлены на создание универсальных боевиков с помощью медикаментозного воздействия.
Пригожин подчеркнул, что почти 50% убитых бойцов ВСУ имели при себе различные психотропные вещества.
В субботу, 25 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» сообщил об освобождении поселка Ягодное в ДНР.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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