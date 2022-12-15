Спецоперация 15 декабря 2022, 23:38 Украина прикрыла просьбу о военной помощи обещаниями «зимнего прорыва» Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Киев прикрыл просьбу о помощи обещаниями «прорыва» зимой Unsplash

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Киевские власти своими обещаниями наступления зимой прикрыли свою просьбу о военной помощи. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Без западного оружия и специалистов, отметил он, Вооруженные силы Украины не способны вести бои. Бывший посол пояснил, что Киев просит деньги и оружие, потому что их «мотивированная» армия без ресурсов НАТО сделать ничего не может.

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«То есть, воевать они могут только тогда, когда НАТО полностью их снабдит необходимым оружием, желательно высокотехнологичным дальнобойным, а еще и действующим в сопровождении представителей и стратегов НАТО», — подчеркнул он.

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Украинский министр обороны Алексей Резников 15 декабря в интервью Newsweek сказал, что боевики ВСУ планируют наступление в зимний период, когда «земля перестанет быть сырой». В издании пояснили, что сроки контрнаступления войск киевского режима зависят от поставок западного оружия.

Замначальника главного оперуправления генштаба ВСУ Алексей Громов также заявил, что Украина отказывается от временного прекращения огня в Новый год.