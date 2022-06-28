Песков объяснил, в каком случае боевые действия на Украине прекратятся в тот же день

Власти Украины могут остановить боевые действия в кратчайшие сроки, до конца суток. Для этого они должны отдать своим войскам приказ сложить оружие. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия России», — сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что он надеется прекратить боевые действия до холодов.

Дмитрий Песков отказался комментировать возможные сроки завершения спецоперации. Он сослался на заявления Владимира Путина о том, что она идет по плану и достигает своих целей.