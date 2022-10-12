Украина прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС | 360°

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Украина прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС

Глава Энергодара Волга сообщил о прекращении подачи Украиной электроэнергии на ЗАЭС

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Власти Украины приняли решение полностью прекратить подачу электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил руководитель администрации Энергодара Александр Волга.

«Украина полностью прекратила подачу электричества для потребностей самой Запорожской станции. Сейчас мы перешли на резервные источники энергии, чтобы сохранить работу всех процессов, идущих на ЗАЭС», — сообщил он.

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Запорожская АЭС, являющаяся самым крупным атомным объектом в Европе, перешла под контроль российских военных после начала специальной операции на Украине.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова  уточнила, что эта мера была необходима для обеспечения безопасности работы станции. На данный момент  работа всех шести энергоблоков ЗАЭС остановлена.

Украинские боевики обстреляли станцию 21 сентября, повредив один из энергоблоков. Перебитыми оказались кабели питания, из-за чего пришлось задействовать резервные генераторы.

Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявив об открытости к обсуждению проблем вокруг ЗАЭС.

Специальная военная операция РФ на Украине

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