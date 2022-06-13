Украина пожертвовала боевиками с «Азота»

Российские войска продолжают наступления на Украине и приблизились к Бахмуту. ВСУ терпят неудачи и даже не думают идти в контрнаступление, группировке боевиков на заводе «Азот» в Северодонецке осталось только сдаться или погибнуть. Ситуацию на фронтах для «360» разобрал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

Харьковская область

В Харьковской области линия фронта остается стабильной. Идут бои в районах Рубежного и Старого Салтова. Попытки разведывательно-диверсионных групп противника закрепиться на левом берегу Печенежского водохранилища успехом не увенчались. О каком-либо контрнаступлении что там, что в районе Чепеля никакой речи не идет.

Источник фото: РИА «Новости»

После освобождения Святогорска наши войска высадились на правом берегу, освободили Татьяновку, Пришиб. Сейчас идут бои за Сидорово. Появилась информация об освобождении села Богородичное, которое находится в паре километров выше по течению от Святогорской лавры.

Успех этого наступления будет означать, что противнику необходимо сдавать Краснополье и Долину, которые находятся на трассе из Изюма в Славянск, потому что они фактически попадают в окружение. Там еще нужно будет чистить так называемый Шервудский лес — лесную посадку, которая находится между Богородичным и Долиной. Положение противника ухудшается, и достаточно быстро. И после зачистки лесного массива можно будет говорить, что начались бои за славянско-краматорский укрепрайон.

Северодонецк

Уже сейчас очевидно, что киевский режим решил пожертвовать той группировкой сил, которая находится в Северодонецке. По крайней мере, об этом свидетельствует взрыв моста. И бессмысленно сейчас обсуждать, кто уничтожил последнее связующее звено между Северодонецком и Лисичанском.

Источник фото: РИА «Новости»

Важен факт: та группировка, которая заперта на промзоне «Азот», сегодня уже неизбежно вынуждена сдаться. Либо будет уничтожена. Других вариантов у них просто нет. Тем более что там находятся приблизительно 400 человек, еще, может быть, порядка 1000 рассеяны по разным окрестностям, в основном прижимаясь к Северскому Донцу в разных районах Северодонецка. Естественно, оказать организованное сопротивление, тем более успешное, они не в состоянии. Поэтому выбора нет. Либо они будут уничтожены, либо сдадутся.

Бахмут

Что касается других направлений, в первую очередь идет направление на Бахмут, он же Артемовск. Там наши войска освободили населенные пункты Возрождение и Медная Руда, идут бои за поселок Роты, который находится чуть южнее Возрождения.

И после взятия этих населенных пунктов остается единственное, наверное, — это Клинское по дороге к Бахмуту, после взятия которого можно будет говорить, что начались непосредственно бои за Бахмут.

Запорожье

На других направлениях существенных изменений не произошло. На запорожском театре боевых действий никто даже не пытается переходить в контрнаступление.

Источник фото: РИА «Новости»

Возможно, это связано с тем, что группировка ВС России была очень усилена артиллерией, в том числе мы знаем, и противник это подтверждает, прибытие и размещение на позициях танков Т-62. Это очень мощное усиление.

Николаев

Что касается Николаевской области, то там после поражения под Давыдовым Бродом противник оставил попытки контрнаступления и занятия каких-либо позиций на другом берегу Ингульца, хотя сообщается в различных Telegram-каналах о каких-то «успехах». Никаких успехов нет, линия фронта существенно не меняется.

Ну а после того как наши полностью зачистили и взяли под контроль Кинбурнскую косу, Николаев и с моря оказывается полностью отрезан от группировки, находящейся в Одессе.