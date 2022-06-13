Украина пожертвовала боевиками с «Азота»
Военный аналитик Онуфриенко: Украина пожертвовала бойцами на заводе «Азот» в Северодонецке
Российские войска продолжают наступления на Украине и приблизились к Бахмуту. ВСУ терпят неудачи и даже не думают идти в контрнаступление, группировке боевиков на заводе «Азот» в Северодонецке осталось только сдаться или погибнуть. Ситуацию на фронтах для «360» разобрал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Далее — прямая речь.
Харьковская область
В Харьковской области линия фронта остается стабильной. Идут бои в районах Рубежного и Старого Салтова. Попытки разведывательно-диверсионных групп противника закрепиться на левом берегу Печенежского водохранилища успехом не увенчались. О каком-либо контрнаступлении что там, что в районе Чепеля никакой речи не идет.
После освобождения Святогорска наши войска высадились на правом берегу, освободили Татьяновку, Пришиб. Сейчас идут бои за Сидорово. Появилась информация об освобождении села Богородичное, которое находится в паре километров выше по течению от Святогорской лавры.
Успех этого наступления будет означать, что противнику необходимо сдавать Краснополье и Долину, которые находятся на трассе из Изюма в Славянск, потому что они фактически попадают в окружение. Там еще нужно будет чистить так называемый Шервудский лес — лесную посадку, которая находится между Богородичным и Долиной. Положение противника ухудшается, и достаточно быстро. И после зачистки лесного массива можно будет говорить, что начались бои за славянско-краматорский укрепрайон.
Северодонецк
Уже сейчас очевидно, что киевский режим решил пожертвовать той группировкой сил, которая находится в Северодонецке. По крайней мере, об этом свидетельствует взрыв моста. И бессмысленно сейчас обсуждать, кто уничтожил последнее связующее звено между Северодонецком и Лисичанском.
Важен факт: та группировка, которая заперта на промзоне «Азот», сегодня уже неизбежно вынуждена сдаться. Либо будет уничтожена. Других вариантов у них просто нет. Тем более что там находятся приблизительно 400 человек, еще, может быть, порядка 1000 рассеяны по разным окрестностям, в основном прижимаясь к Северскому Донцу в разных районах Северодонецка. Естественно, оказать организованное сопротивление, тем более успешное, они не в состоянии. Поэтому выбора нет. Либо они будут уничтожены, либо сдадутся.
Бахмут
Что касается других направлений, в первую очередь идет направление на Бахмут, он же Артемовск. Там наши войска освободили населенные пункты Возрождение и Медная Руда, идут бои за поселок Роты, который находится чуть южнее Возрождения.
И после взятия этих населенных пунктов остается единственное, наверное, — это Клинское по дороге к Бахмуту, после взятия которого можно будет говорить, что начались непосредственно бои за Бахмут.
Запорожье
На других направлениях существенных изменений не произошло. На запорожском театре боевых действий никто даже не пытается переходить в контрнаступление.
Возможно, это связано с тем, что группировка ВС России была очень усилена артиллерией, в том числе мы знаем, и противник это подтверждает, прибытие и размещение на позициях танков Т-62. Это очень мощное усиление.
Николаев
Что касается Николаевской области, то там после поражения под Давыдовым Бродом противник оставил попытки контрнаступления и занятия каких-либо позиций на другом берегу Ингульца, хотя сообщается в различных Telegram-каналах о каких-то «успехах». Никаких успехов нет, линия фронта существенно не меняется.
Ну а после того как наши полностью зачистили и взяли под контроль Кинбурнскую косу, Николаев и с моря оказывается полностью отрезан от группировки, находящейся в Одессе.