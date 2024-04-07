07 апреля 2024, 16:59
Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без помощи США — Зеленский
Зеленский признал, что Украина потерпит поражение без помощи США
Украина потерпит поражение в вооруженном конфликте с Россией, если американский конгресс не одобрит решение о выделении пакета помощи. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Глава государства провел онлайн-переговоры с иностранными актерами, музыкантами, деятелями науки и бизнеса, которые занимаются сбором средств для Украины.
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«Без этой поддержки конгресса нам будет тяжело не то что выиграть, а даже удержаться [на линии соприкосновения]», — подчеркнул Зеленский.
Ранее украинский лидер заявил о готовности получить военную помощь от США в кредит. У страны нет выбора, подчеркнул президент.
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Владимир Зеленский
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Специальная военная операция РФ на Украине
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