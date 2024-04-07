Спецоперация 07 апреля 2024, 16:59 Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без помощи США — Зеленский Зеленский признал, что Украина потерпит поражение без помощи США Michal Burza/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украина потерпит поражение в вооруженном конфликте с Россией, если американский конгресс не одобрит решение о выделении пакета помощи. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Глава государства провел онлайн-переговоры с иностранными актерами, музыкантами, деятелями науки и бизнеса, которые занимаются сбором средств для Украины.

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«Без этой поддержки конгресса нам будет тяжело не то что выиграть, а даже удержаться [на линии соприкосновения]», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил о готовности получить военную помощь от США в кредит. У страны нет выбора, подчеркнул президент.