Спецоперация 12 сентября 2023, 11:37 Украина потеряла уже 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления — Путин Путин: Украина с начала контрнаступления потеряла уже 71,5 тысячи человек РИА «Новости»

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С начала контрнаступления Украина потеряла уже 71,5 тысячи человек. Такие данные озвучил в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин.

«Результатов контрнаступления Украины нет, а потери большие», — констатировал глава государства.

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По словам президента, ему поступают вопросы от тех, кто хотел бы выступить в качестве посредников на переговорах, о том, готова ли Россия прекратить боевые действия.

«Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать?» — поинтересовался Путин.

Президент указал на невозможность сценария, когда ВСУ продолжают контрнаступать, а Россия скажет: «А мы прекращаем».

«Мы же не троцкисты: „движение — все, конечная цель — ничто“. Это плохая теория», — подчеркнул он.

Также Путин обратил внимание, что Украина кидает бойцов в контрнаступление так, что складывается впечатление, будто это и не «их люди».