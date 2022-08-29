Украина потеряла цвет армии после ликвидации летчиков ВВС страны

Военно-дипломатический источник сообщил о том, что ВКС РФ и российские ПВО нейтрализовали квалифицированный летный состав Воздушных сил Украины — летчиков самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко пояснил «360», что переоценить важность этого факта сложно.

Летный состав Воздушных сил Украины Борзенко назвал цветом армии.

«Это кадровый состав армии, не наемники. Они выжили, они профессионалы. Они считаются цветом армии. Это не те мальчики, которым дали три патрона на пробную пристрелку, а потом погнали воевать», — подчеркнул военный журналист.

Борзенко добавил, что на Украине возник дефицит кадровых частей ВСУ. В том числе из-за потерь на Донбасской дуге.

«В то же время создается вторая линия защиты через Запорожье, куда оттянули часть боеспособных войск, заменив их на пушечное мясо, которое уничтожается», — обратил они внимание.

Военно-дипломатический источник ранее указал на провал попыток Запада привлечь на Украину пилотов из Польши. Те, кто согласился, «уже в могилах и больницах». Но США не сдаются — по данным собеседника, сейчас они набирают «бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами».