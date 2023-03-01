Спецоперация 01 марта 2023, 18:15 Украина потеряла до 70% опытных военных в Артемовске Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВСУ потеряли до 70% опытных бойцов в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина уже потеряла до 70% опытных военнослужащих из подготовленных подразделений в районе Артемовска. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Они уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование», — сказал он.

Реклама

Кимаковский обратил внимание, что речь идет именно о подготовленных военных. Теперь ВСУ смогут направлять в Артемовск только подразделения, которые им не важны.

По словам советника врио главы ДНР, в городе еще остаются несколько тысяч украинских военных, которых Киев бросил «на убой».

Ранее Кимаковский сообщал, что бойцы ВЧК «Вагнер» начали штурмовать позиции ВСУ практически в центре Артемовска. Говоря о судьбе мирного населения, он указывал, что жители утратили доступ к медпомощи.