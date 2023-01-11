Спецоперация 11 января 2023, 15:46 Украина потеряет около 25 тысяч бойцов в боях за Соледар — СМИ RT: потери ВСУ в боях за Соледар могут составить 25 тысяч человек Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина может потерять 20-25 тысяч военнослужащих ранеными, убитыми и пропавшими без вести в сражениях за Соледар, сообщил RT. По сведениям украинских военнопленных журналисты сделали вывод, что самые серьезные потери понесли в 61-й пехотной и 46-й аэромобильной бригадах ВСУ.

Украинские силовики пытаются штурмовать Соледар несколько месяцев. За это время потери ВСУ и Нацгвардии могут составить от 20 до 25 тысяч человек. В их число входят тяжелораненые бойцы, а также убитые и пропавшие без вести при попытке занять позиции в городе.

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Пленные рассказали, что с начала осени Украина потеряла 16-17 батальонов убитыми. Больше всего бойцов лишились в 10-й горно-штурмовой бригаде, 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде и другим подразделениям ВСУ.

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Российские военные освободили от бойцов ВСУ поселок Подгородное, находящийся недалеко от Соледара. В самом городе сейчас ведут зачистку от украинских подразделений, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, о полном освобождении можно будет говорить к вечеру 11 января или на следующее утро.