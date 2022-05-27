Украина потеряет армию при отступлении из Северодонецка

Украина потеряет основу армии, если не объявит отступление из Северодонецка. Однако ради перспективы спастись на Западе Владимир Зеленский готов пожертвовать своими войсками, заявил в колонке на «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Далее — прямая речь.

Спасение жизней против политики

Перед донецкой группировкой ВСУ сейчас стоит, на самом деле, простой выбор. Есть два варианта.

Они будут откатываться вглубь населенных пунктов, рассчитывая затянуть сопротивление с опорой на городскую индустриальную застройку. В этом случае украинские войска разделят судьбу мариупольской группировки, которая в значительной части была окружена и ликвидирована.

Альтернативой является отступление. На Украине все чаще говорят, что нужно оставить Северодонецк, Лисичанск, ряд других населенных пунктов и отступить в направлении Славянска и Краматорска, организовывать оборону там уже не на таком растянутом фронте.

По политическим причинам приказ об отступлении еще не отдан, поэтому угроза образования котла в этих районах нарастает

С военной точки зрения отход в сторону более чем напрашивается в том случае, если стоит задача сохранить войска. Однако на примере Мариуполя мы видим, как легко власти Украины могут пожертвовать даже большой военной группировкой ради пиара. Не удивлюсь, если ее часть бросят в Северодонецке и Лисичанске, и она будет там либо уничтожена, либо взята в плен.

Генералы хотят сохранить войска

Владимир Зеленский обеспечивает реализацию американской стратегии затягивания конфликта. Для того чтобы сделать это в текущих реалиях, ему приходится бросать в огонь кадровую армию, которую сейчас наши вооруженные силы и перемалывают.

В Донбассе сосредоточены основные боеготовые части украинской армии. Потери этих частей уже достигли критического уровня, поэтому мы все чаще видим ролики с записями резервистов, которые просят убрать их с фронта, передать оружие.

Быстро заменить кадровых офицеров невозможно. Из-за этого возрастает роль наемников и уцелевших ветеранов 2014 года, у которых есть хоть какой-то опыт ведения боевых действий.

Армейская верхушка выступает за сохранение войск, их вывод из этих районов, чтобы сберечь хоть какой-то костяк армии. Еще несколько котлов — и можно остаться только с резервистами без значительного количества опытных офицеров и сержантов. В этом и заключается основная проблема разночтений между военным и политическим решениями.

Зеленский сбежит на Запад

Президент Украины давно выполняет чужие приказы. Это не субъектная фигура, он полностью занят реализацией интересов чужих стран за счет Украины. Демографические, материальные, военные и территориальные потери Украины для США несущественны.

Основные расходы за этот конфликт несет Украина. Штаты предоставляют практически копеечную помощь. Даже в рамках так называемого ленд-лиза большую часть денег они оставят себе. Для Белого дома Украина — просто расходный материал.

Источник фото: РИА «Новости»

Скорее всего, после завершения происходящего Владимир Зеленский просто осядет где-нибудь на Западе, как сделал Арсений Яценюк и еще целый ряд лиц, которые осуществили Евромайдан, а потом просто жили на заработанные на «борьбе Украины за демократию» деньги.

Альянс Джонсона против Евросоюза

Предложение премьер-министра Бориса Джонсона Владимиру Зеленскому создать новый альянс, альтернативный Евросоюзу, направлено не столько против России, сколько против Европы.

Будущие члены уже состоят в Евросоюзе и НАТО, а он предложил создать новый союз, но уже без Бельгии, Германии, Франции. То есть этот шаг под соусом борьбы с Россией направлен на раскол внутри Евросоюза.

Важно понимать, что вся эта затея с конфликтом на Украине, которую устроили США и вышедшая из Евросоюза Великобритания, направлена не только против России, но и против Европы

Она уже фактически была лишена военной субъектности, а теперь озвучено решение о создании отдельного альянса, куда войдут некоторые страны из состава Евросоюза, а возглавит его государство, которое из него уже вышло. Решение создать новый союз показывает, в каком унизительном положении оказалась Европа.