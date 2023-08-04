Спецоперация 04 августа 2023, 17:04 Украина посоветовала Западу не спекулировать на невозможности победить Россию NBC News: Украина предостерегла Запад от нереалистичных ожиданий исхода конфликта РИА «Новости»

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Власти Украины предостерегли западные страны от нереалистичных ожиданий, которые создают впечатление невозможности ВСУ одержать победу в конфликте с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Официальные лица на Украине посоветовали не спекулировать на теме того, что страна не сможет победить Россию», — говорится в статье.

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Авторы материала отметили, что советник главы Минобороны Украины Юрий Сак регулярно повторяет, что страна просит Запад только о двух вещах: терпении и поставке необходимых вооружений.

«Однако бывший посол США на Украине Уильям Тейлор уже говорил о вероятности отсутствия перспектив победить на поле боя. По его мнению, в этой ситуации поставки оружия следует прекратить», — добавили журналисты.

Ранее замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий признал, для ВСУ сложилась непростая ситуация на линии соприкосновения, сообщал RT. По его словам, украинской армии необходимо больше дальнобойных орудий, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.