Украина посоветовала папе римскому больше не осуждать убийства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал коллеге из Италии Луиджи Ди Майо, зачем они вызвали на ковер апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса. Об этом сообщили в Life.

По его словам, это сделали, чтобы высказать «разочарование», что папа римский Франциск выразил сожаление в связи с жестоким убийством российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», — заявил Кулеба на совместном с итальянским министром брифинге в Киеве.

Он еще отметил на всякий случай, что приглашение нунция в министерство беспрецедентно и «говорит само за себя».

Ранее нунцию Кулбокасу заявили в МИД, что Украина «глубоко разочарована словами понтифика». Им якобы непонятно, почему папа римский упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Также украинский МИД выразил надежду, что Франциск больше не будет произносить слова, «вызывающие разочарование в украинском обществе».