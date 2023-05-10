Спецоперация 10 мая 2023, 07:28 Украина попыталась создать повод для захвата Запорожской АЭС — Рогов Представитель ВГА Запорожья Рогов: Украина попыталась создать повод для захвата ЗАЭС Викимедиа

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Госкомпания Украины «Энергоатом» сообщила, что в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) находятся дополнительные российские силы. Это заявление сделано, что попытаться обосновать попытку захвата станции ВСУ. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«У меня нет сомнений, что при определенном стечении обстоятельств ВСУ попытаются форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить ЗАЭС. Естественно, им охрана станции мешает. Готовя провокацию, они на будущее оправдываются, что во всем виновата Россия», — сказал он.

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По его словам, раньше украинская сторона сообщала о якобы находящейся в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока станции взрывчатке. Рогов заявил, что это не так.

«Это либо просто информационный шум, либо информационный шум, являющийся прикрытием для готовящейся провокации в отношении Запорожской АЭС», — добавил он.

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области высказал мнение, что таким образом киевский режим хочет объяснить свои действия западным политикам. История, где россияне во всем виноваты, «попадает в эту парадигму», заключил Рогов.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, станция включает в себя шесть энергоблоков. ЗАЭС считается самой крупной атомной станцией на европейской территории. Российские военные в феврале 2022 года взяли станцию под свой контроль. С тех пор Запорожской АЭС и жилые районы Энергодара периодически обстреливаются ВСУ.