Украина попыталась атаковать порт в Мариуполе | 360°

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Украина попыталась атаковать порт в Мариуполе

Власти Мариуполя сообщили о попытке ВСУ ударить по порту города

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Украинские силы попыталась ударить по порту Мариуполя. Однако две ракеты удалось перехватить российской системой ПВО. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей», ссылаясь на городскую администрацию.

«Утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны. По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена», — сказано в сообщении.

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Представитель администрации Мариуполя заявил ТАСС, что после обстрела никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Власти города попросили местных жителей соблюдать спокойствие. Они подчеркнули, что город находится под надежной защитой.

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Ранее не раз появилась информация об обстрелах населенных пунктов и работе систем ПВО в новых регионах России. Например, системы сбивали ракеты, которые выпускались по Антоновскому мосту в Херсоне, Мелитополю, Новой Каховке. Об этом написал РБК.

Украина

Мариуполь

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