«Украина попытается напакостить». Жителей Херсона предупредили об отключении от банковской системы

Херсонскую область отключат от украинской банковской системы. Замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил телеканалу «Крым-24», что это произойдет в ближайшее время.

Из-за этого местные жители могут остаться без накоплений. По словам Кирилла Стремоусова, отключение произойдет не по инициативе Херсонской области или России, а из-за желания властей Украины отомстить.

«Украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Власти плевать на то, как будут жить люди», — сказал он.

Глава военно-гражданской администрации отметил, что переход на российскую связь позволит наладить и деятельность банков России в регионе. Херсонскую область уже начал обслуживать крымский мобильный оператор. Новые номера выдаются с российским кодом +7 вместо украинского +380.