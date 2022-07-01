Украина попросила Турцию задержать российский сухогруз с якобы украденным зерном из Бердянска

Генеральная прокуратура Украины обратилась к турецким властям с просьбой арестовать и «провести инспекцию» на судне «Жибек жолы» под российским флагом. Киев утверждает, что на сухогрузе Россия якобы вывозит украденное из Бердянска зерно, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный документ.

Украинская генпрокуратура призвала Турцию изъять образцы зерна и провести судебно-медицинскую экспертизу груза. Данные о количестве зерна в документах разнятся, министерство иностранных дел сообщило о 4,5 тоннах зерна, в письме Минюста значится семь тонн. Сухогруз по данным украинской стороны направляется в Карасу.

Казахстанская компания KTZ Express, владелец судна, заявила, что «Жибек жолы» арендован российской компанией «Грин-Лайн» без экипажа. «Грин-Лайн», в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.