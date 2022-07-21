Украина пообещала переломить ход боевых действий с Россией

Украинские военные подготовили сюрприз России. Страна намерена переломить ход боевых действий до зимы. Об этом в Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Нужно не дать русским втянуть нас в боевые действия зимой. Мы переломим их ход, но многое зависит от обучения наших солдат. Скоро будет много сюрпризов», — написал он.

Накануне Пентагон сообщил, что украинские военные получат от США четыре новые реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские орудия западного образца.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что всего объем пакета военной помощи Украине составит 450 миллионов долларов.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее пообещал не наносить удары по территории России, писало РИА ФАН.