Украина получит от США 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

Американские власти предоставят Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost. Дроны вошли в новый пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби.

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», — сказал Кирби во время телефонного брифинга. Цитату привело РИА «Новости».

Стоимость дронов составит около 100 миллионов долларов. Сумма остальной части военной помощи оценивается в 175 миллионов долларов. Выделение денег на вооружение для Украины одобрил президент США Джо Байден.

Вместе с ударными беспилотниками украинские военные получат от американцев четыре РСЗО HIMARS и дополнительные боеприпасы для них. Еще в очередной пакет военной помощи включили 36 тысяч артиллерийских снарядов, автомобильную технику и противотанковое вооружение. Все оружие изымут со складов Пентагона. Беспилотники произвели специально для отправки на Украину.