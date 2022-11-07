Украина получила системы ПВО NASAMS и Aspide, но ситуацию это не изменит | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 22:41 Украина получила системы ПВО NASAMS и Aspide, но ситуацию это не изменит Военный журналист Борзенко: поступающее на Украину оружие Запада не изменит ситуацию Pxhere

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Aspide прибыли на Украину, сообщил глава минобороны страны Алексей Резников. Но поступающее оружие, как заметил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко, приходит не в тех количествах, в которых оно могло бы изменить ситуацию.

В своем сообщении в Twitter Резников отметил, что поставки этого оружия значительно усилят армию Украины. Также он поблагодарил партнеров Киева, в числе которых США, Норвегия и Испания.

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«Смотрите, кто здесь! Системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину!» — написал глава украинского минобороны.

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Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в комментарии «360» заметил, что поступающее на Украину оружие приходит не в тех количествах, в которых оно могло бы изменить ситуацию.

«Они что-то присылают, [к примеру] гаубицы 777 155 миллиметров, а мы их почти все перемололи, там уже мало что осталось, у них проблемы. И вот то, что им пришлют какие-то ракеты, конечно, для нас это неприятно <…> мы будем приноравливаться к ним, к этим ракетам, как их отбивать <…>. Будем смотреть, что могут эти ракеты», — сказал Борзенко.

Он также отметил, что для того, чтобы закрыть системой ПВО, например, Киев, нужно огромное количество оружия поставить, больше сотни.

«Это [оружие] все приходит не в тех количествах, в которых оно могло бы функционировать на 100%. Вот что главное», — объяснил собеседник «360».