Спецоперация 16 августа 2023, 14:38 Украина получила плохие новости с фронта Washington Post сообщила о многочисленных травмах в рядах ВСУ из-за мин РИА «Новости»

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Украинские националисты массово теряют конечности и получают серьезные травмы в контрнаступлении, подрываясь на минах. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Украинский военный медик Дмитрий Миалковский отметил, что на его участок ежесуточно привозят как минимум по два военнослужащих с минно-взрывными ранениями.

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«Недавно за сутки пришлось прооперировать 11 таких бойцов, часть из которых перенесла ампутацию», — рассказал он.

Хирург-ортопед Самир Аттар добавил, что после взрыва мины конечность представляет собой сплошное «месиво из мышц», костей и сухожилий».

«Анатомия в этом случае полностью изуродована и нарушена. Такое восстановить невозможно», — подчеркнул врач.

Ранее украинское Минобороны сообщило о серьезно кадровой нехватке саперов в зоне боевого соприкосновения. Ведомство подчеркнуло, что на некоторых участках плотность боеприпасов составляет до пяти единиц на квадратный метр.