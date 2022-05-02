Украина получила от Польши 232 танка и системы залпового огня

Польские власти предоставили украинским военным 232 танка Т-72М1, реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Об этом сообщил информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.

«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — сказано в посте информационного ресурса в Twitter.

Отмечается, что помощь польской стороны также включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы.

Эту информацию косвенно подтвердил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Он продублировал на своей странице в соцсети сообщение visegrad24.

Как ранее заявили журналисты, Польша поставила на Украину оружия на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. Первое место по тратам на военную помощь украинским военным занимают США. Американские власти вложили 4,77 миллиарда долларов. Замкнула тройку Эстония, потратившая 240 миллионов долларов. Меньше всего Украина получила оружия от Словакии и Чехии.