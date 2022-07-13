Украина получила еще 1,7 млрд долларов из США

Украина получила еще 1,7 миллиарда долларов по линии Всемирного банка (ВБ) в качестве финансовой помощи от западных стран. Она поступила из средств, предоставленных США, рассказал президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

Он заявил, что ВБ обеспечивает «очень крупную и своевременную поддержку народу Украины».

«Мы продолжили и вчера — за счет выделения 1,7 миллиарда долларов. Они поступили из средств, предоставленных США. Речь идет о дополнении к 1,3 миллиарда долларов, предоставленных в конце июня и также выделенных США», — процитировал Мэлпаса ТАСС.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за две недели страна получила от Соединенных Штатов два транша на общую сумму три миллиарда долларов.

Ранее авторы американской газеты The New York Times заявили, что Запад устал от постоянной помощи Украине. На это уже потрачены огромные суммы, да и оружие в Европе и США «однажды просто закончится».