Украина положит жизни за Херсон, но Россия готова отражать атаки | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 16:04 Украина положит жизни за Херсон, но Россия готова отражать атаки Политолог Михайлов: Херсонское направление осталось ключевым для Украины РИА "Новости"

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Украинские военные до прихода зимы попробуют провести наступление на Херсонскую область, но у них ничего не получится. Россия полностью готова к обороне региона, сообщил политолог Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Я согласен с мнением [члена главного совета администрации Запорожской области] Владимира Рогова о том, что в ближайшее время ожидается крупное наступление украинских войск в Херсонской области. У них осталось мало времени до зимы, а мы успеваем закрепиться в наступательной обороне.

Украине нужно показать своим западным хозяевам, что она что-то может, чтобы получить очередные денежные транши и поддержку вооружением.

Неслучайно мы видели перемещение населения в Херсоне на левый берег Днепра, строительство укреплений и так далее. Думаю, наступление ВСУ будет идти именно в этом направлении.

На Донецком и Краснолиманском направлениях шансов у ВСУ нет

В том числе украинцы пробуют наступать на Донецком и Краснолиманском направлениях, но все это бесперспективно. Конечно, самое ожидаемое — Херсонское направление, оно важно для ВСУ. Думаю, наши войска готовы к этому.

РИА "Новости"

Инструкторы из страны крокодилов не помогут нацистам

Интересная информация прошла: Австралия отправила в Великобританию 70 инструкторов, чтобы они готовили украинских военных. Но это не поможет им. Нужно гораздо больше инструкторов и тех, кто готов положить жизни за непонятную Украину.

Думаю, эти инструкторы будут готовить не ВСУ, а наемников. И с ними мы удачно боремся. Основные кадровые резервы сосредоточены в театре боевых действий, не так много может Украина поставить солдат на обучение.

Но даже если поставит, то явно не тысячи, а какие-то группы для подготовки диверсионно-разведывательных операций. Как мы сражаемся с украинскими диверсантами — видно каждый день, хоть в эфире ТВ, хоть в Telegram-каналах военкоров. Это не поможет Украине.