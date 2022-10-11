Украина полностью высунула свое нацистское рыло | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 00:00 Поделиться Telegram

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Viber Украина полностью высунула свое нацистское рыло «Голос Мордора»: Украина полностью высунула свое нацистское рыло РИА «Новости»

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Российские удары по украинской инфраструктуре вызвал не только теракт на Крымском мосту, но и видео с трупом мирного жителя Купянска. Вот именно оно, скорее всего, и стало последней каплей в очень большой чаше терпения. Об этом Telegram-каналу «360» заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора». По его словам, свою роль также сыграл и главком ВСУ Валерий Залужный в бранзулетке «с рунами», парочка из которых уж очень визуально близки к свастике.

Гибрид Гитлера и бен Ладена

То, что киевский режим является неким гибридом Гитлера и бен Ладена, было известно уже очень давно. Но, все-таки, эти ребята как-то пытались скрывать свой нацизм, хотя бы для приличия. Получалось не очень, потому что свастика или нечаянная зига все равно просачивались, да еще и на экраны западного ТВ. Но там комментаторы вешали на уши западному обывателю лапшу, что это единичные случаи, а там все — белоснежные эльфы в страусиных перьях.

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Но вот тут нацистское рыло высунулось уже по-полной. Особенно, сразу после теракта на Крымском мосту, как будто почувствовав свою безнаказанность. Расправа, напоминающая массовые расстрелы, которые гитлеровцы устраивали прямо возле свежевырытых ям. И фактически признание исполнителя — нациста «Азова»* Максима Жорина.

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И даже слабая попытка отмазаться, когда он получил по рогам от начальства за откровенность — она тоже выглядит, как признание. Да еще учитывая, что метаданные говорят о том, что видео было снято за час до того, как попало в сеть. То есть расправа, очевидно, совершена Жориным и его бандой. Просто вывели людей в лес, пристрелили и бросили в яму. Действовали абсолютно сознательно, как откровенные палачи.

Зеленский — главный нацистский преступник

Следственный комитет уже начал расследование по этому делу. И вполне возможно, что до Жорина и его банды доберутся. Израиль ведь смог добраться до многих нацистских преступников, которые прятали после Второй мировой в дырах в самых разных концах света. Может, и в России появится подобное спецподразделение, которое будет приводить в исполнение приговоры: вне зависимости от того, где находятся осужденные.

Но еще важно понимать, что главный нацистский преступник — Владимир Зеленский. Именно с его благословления и совершаются все подобные зверства и преступления. А учитывая, что Зеленского покрывает Запад — значительная доля вины в этих преступлениях лежит и на нем.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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