Украина показала миру, как убивает мирных жителей Донбасса

Верховная рада Украины опубликовала в Twitter фотографию тела погибшей при обстреле жительницы Донецка. Однако в публикации не стали уточнять, что город атаковали бойцы ВСУ.

Сделанный в Донецке снимок появился в англоязычном аккаунте Рады. На фотографию попало тело погибшей, а также сидящий рядом с ним мужчина.

«Мужчина плачет над телом своей погибшей девушки. Ее ранили во время обстрела Калининского района Донецка 9 июня 2022 года», — подписали кадра на странице Верховной рады.

Авторы сообщения не стали писать, что женщина стала жертвой обстрелов со стороны ВСУ. При этом пострадавших жителей ДНР назвали «украинцами». Англоязычный аккаунт Рады нацелен на зарубежных пользователей. На основной странице, которая ведется на украинском языке, пост о погибшей женщине выкладывать вообще не стали.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские военные обстреляли Калининский район Донецка. Всего выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. В результате атаки погибла одна из местных жительниц.