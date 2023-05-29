Спецоперация 29 мая 2023, 16:45 Украина подтвердила удар ВС России по аэродрому в Хмельницкой области Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил удар по аэродрому под Хмельницком

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Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона подтвердил, что удар ВС России пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины и спровоцировал пожар. Об этом написало РИА «Новости».

«Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы», — процитировал Игната RT.

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Спикер не стал подробно рассказывать о последствиях удара, отметив лишь, что пожар удалось локализовать.

По данным украинского издания «Страна.ua», российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому Староконстантинов.

Утром об атаке на хмельницкую авиабазу сообщили российские военкоры. Уточнялось, что в результате загорелись склады с бомбами и горюче-смазочными материалами. Администрация Хмельницкой области констатировала повреждение военного объекта, не уточнив, какого именно.

Отмечалось также, что министр обороны Украины Алексей Резник мог нечаянно выдать расположение авиабазы ВСУ с самолетами — носителями британских ракет Storm Shadow.